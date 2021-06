Vaticaan niet opgezet met Italiaans wetsvoorstel tegen homofobie

Het Vaticaan heeft formeel protest aangetekend tegen een Italiaans wetsvoorstel dat de strijd aangaat tegen homofobie. Het gaat om een ongewone diplomatieke interventie van de Heilige Stoel in de Italiaanse zaken. Dat meldt de Corriere della Sera dinsdag.

Het wetsvoorstel, dat in de Senaat ter goedkeuring voorligt, wil discriminerende daden tegenover en aanzetten tot geweld tegen homoseksuelen, transgenders en gehandicapten bestraffen.

Volgens de krant werd op 17 juni een nota van monseigneur Paul Gallagher, binnen het Vaticaan verantwoordelijk voor de relaties met andere staten, overgemaakt aan de Italiaanse ambassade in het Vaticaan. De nota stipuleert dat bepaalde delen van het wetsvoorstel ingaan tegen het bilaterale akkoord tussen Italië en het Vaticaan. “Waardoor de aan de katholieke kerk gegarandeerde vrijheid op het gebied van organisatie en uitoefening van de eredienst in twijfel wordt getrokken, evenals de vrijheid van meningsuiting verleend aan gelovigen en katholieke verenigingen”, klinkt het in de nota.

Zo zou het wetsvoorstel Italiaanse katholieke scholen niet vrijstellen van de verplichting om deel te nemen aan activiteiten voor de nationale dag tegen homofobie. Het Vaticaan maakt zich volgens de nota vooral zorgen dat de wet tot vervolging kan leiden.