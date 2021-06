Enzo Scifo na vijf jaar weer trainer: “Ik werd wanhopig”

“Een geschenk uit de hemel”, noemt hij het. Enzo Scifo (55) is terug. Vijf jaar na zijn laatste job als trainer, tekende hij voor twee seizoenen, met optie op een bijkomend jaar bij Moeskroen. “Ik vraag geduld want er ligt hier veel werk.”

Een jaar geleden vertelde Enzo Scifo in deze krant nog dat hij zijn bestaan als trainer nog niet had opgegeven. Maar het uitblijven van kansen lag wel op zijn maag, zeker na een flirt met ex-club Anderlecht. “Ik had niet gedacht dat er nog iets mijn richting zou uitkomen”, zegt de ex-Rode Duivel anno 2021. “Ik was hoop kwijt. Niet in mezelf maar er is wanhoop omdat je weet hoe zeldzaam de geboren kansen zijn. Frustratie zelfs. Waarom ik zo lang moest wachten? Ik ken het antwoord niet. Ik vond dat niet normaal maar het was de realiteit. Die frustratie ligt nu achter me.”

LEES OOK. Op de klapstoel met Enzo Scifo, die de stilte doorbreekt: “Als de voetbalwereld niet verandert, is het niet meer voor mij” (+)

Vijf jaar nadat hij zelf opstapte als nationale beloftentrainer, uit loyaliteit tegenover de ontslagen bondscoach Marc Wilmots kwam Moeskroen aankloppen, waar hij eerder al trainer was tussen 2007 en 2009.

“Voor mij is dit een geschenk uit de hemel. Ik ben dolgelukkig dat het bestuur hier aan mij gedacht heeft.” En Mbo Mpenza natuurlijk, de nieuwe directeur voetbal van Les Hurlus. Een project met mensen die hem vertrouwen schenken, daar hoopte hij al die tijd op. In eender welke divisie.

Foto: BELGA

Na de aanvankelijke verrukking over de geboden kans, zag Scifo wel dat er hem een enorme taak wacht. “Niet simpel”, “ingewikkeld”, “allesbehalve evident”: het discours van de nieuwe coach was doorspekt met een terminologie die er niet om loog. De goesting is groot. “Maar hadden ze mij voorgesteld dat er snel resultaat moest worden geboekt, dan had ik dit niet aanvaard. Ik ben niet bang maar ik ben me wel bewust van het werk dat ons hier te wachten staat. Uiteraard willen we zo snel mogelijk weer naar 1A. Maar er is zoveel werk dat we ook niet mogen dromen. Er zal geduld nodig zijn. Veel geduld.” En: “Over enkele maanden kan ik pas evalueren of ik gelijk had hierheen te komen maar ik ben positief gestemd.”

Emile Mpenza

Moeskroen is sinds de degradatie nog steeds eigendom van de Luxemburgs-Spaanse zakenman Gerard Lopez, bij wie Scifo ook steun voelde. Omdat de banden met Lille zijn verbroken, verdwenen ook spelers en omkadering. “De heropbouw van de ploeg wordt flink wat werk. Wie hier komt, moet betrokkenheid tonen bij ons project. Ik ken deze club. Voor spelers die de mentaliteit van Moeskroen niet hebben, is geen plaats. Ik hoor van de voorzitter en van Paul Allaerts dat er terug nood is aan een identiteit. Het is niet mogelijk dat Moeskroen verdwijnt. De kracht van dit soort clubs zijn hun waarden. Willen afzien. Daarmee identificeren mensen in Moeskroen zich. Als ze niet meer naar het stadion kwamen, is dat misschien de reden.” Half augustus hervat 1B. Vandaag start Scifo de trainingen. “Er zullen zo’n 15 à 20 spelers aanwezig zijn, maar daar zitten jongens bij die nog zullen vertrekken.”

Ondertussen praat Scifo nog met zijn toekomstige assistenten. Officieel is er nog geen rechterhand, maar positieve gesprekken met Emile Mpenza vonden wel al plaats.