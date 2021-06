De Noord-Macedoniërs achterna: ook Tsjechië vindt hilarische opwarmingsoefening uit

Tsjechië strijdt dinsdagavond om 21 uur tegen Engeland om groepswinst in poule D. Op training leken de Tsjechen alvast ontspannen en gingen ze Noord-Macedonië achterna. Ze vonden een atypische variant van de bekende ‘rondo’ uit, waarbij koprollen niet mogen ontbreken. Of de grappige oefening zal helpen op weg naar groepswinst zullen we dinsdagavond zien.