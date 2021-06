Op weg naar een Netflix-Brexit? Europese Unie wil flink snijden in aanbod van tv-series uit Verenigd Koninkrijk

Peaky Blinders, Top Gear, Downton Abbey of The Crown. Stuk voor stuk series van Britse makelij die ook ver buiten het Verenigd Koninkrijk potten breken. Al bestaat de kans dat ze binnenkort minder makkelijk bij ons te zien zijn. De Europese Unie wil optreden tegen de “onevenredige” hoeveelheid Brits tv- en filmmateriaal die in Europa wordt vertoond.