Engelse voetbaliconen begrijpen “absurde” coronaregels op EK niet na isolatie van twee internationals: “Wat is het verschil?”

Mason Mount en Ben Chilwell missen de EK-match van dinsdag tegen Tsjechië. De twee Engelse spelers van Chelsea blijven tot en met maandag in quarantaine nadat ze na het duel met Schotland (0-0) nauw contact hadden met Billy Gilmour, hun ploeggenoot bij de Blues. Die leverde maandag een positieve coronatest af.

Bij de Three Lions was maandagnamiddag iedereen negatief, maar de twee spelers werden toch afgezonderd van de rest van de selectie. Die quarantaineperiode loopt tot en met maandag, waardoor middenvelder Mount en linksachter Chilwell ook de achtste finale van Engeland dreigen te missen.

En daar is in Engeland zelf heel wat ophef over want alle Schotten mogen dinsdagavond wel gewoon voetballen tegen Kroatië. Onder anderen Gary Neville en Gary Lineker reageerden verbolgen, net als Tsjechisch voetbalicoon Petr Cech.

“Kan iemand mij dit uitleggen?”, aldus de ex-doelman van Chelsea. “Terwijl Mount en Chilwell in isolatie moeten na contact met Gilmour terwijl de voltallige Schotse ploeg waarmee hij een kleedkamer, hotel, vliegtuig, vergaderzaal… deelde zonder problemen kan spelen dankzij negatieve tests? Wat is het verschil met de Engelse negatieve tests? Dit is onbegrijpelijk.”

Engeland is al zeker van een stek bij de laatste zestien. Als de Engelsen winnen van Tsjechië zijn ze groepswinnaar in poule D.

Indien Engeland op de tweede paats eindigt, dan speelt het zijn achtste finale op maandag 28 juni. Zijn de Engelsen groepswinnaar, dan vindt hun achtste finale een dag later plaats. In dat laatste geval zijn Mount en Chilwell wel beschikbaar, al is het weinig waarschijnlijk dat bondscoach Gareth Southgate dan beroep op hen zou doen. Eindigt Engeland op de derde plaats, dan is de achtste finale voorzien op zondag 27 juni of dinsdag 29 juni, afhankelijk van de resultaten in de andere groepen.

Mount speelde tot dusver elke minuut op dit EK, Chilwell kwam nog niet in actie.