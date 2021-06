Jongeren willen geen beroep als kleermaker of wever meer: “Maar de textielsector is veel meer dan dat”

Werken in de textielindustrie wordt een knelpuntberoep. Slechts drie procent van de werknemers in de sector is jonger dan 25 jaar. Dat komt door het gebrek aan opleidingen, maar ook door een fout beeld over de industrie. “In plaats van alledaagse kledij, zetten wij in op technologisch textiel zoals voor brandwerende pakken”, zegt Wim Van Goethem, opleidingscoördinator bij Fedustria.