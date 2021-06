Fien (21) en Jasmien (23) maken documentaire over seksuele intimidatie op straat: “We weten wat het is om met schrik over straat te wandelen”

De helft van de vrouwen maakt vaak een omweg in onze grote steden uit vrees voor seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een rapport van Plan International dat deze week werd gepubliceerd. Studentes Fien Engelen (21) en Jasmien Geivers (23) willen seksuele intimidatie op straat weer bespreekbaar maken en geven een gezicht aan het probleem in de minidocumentaire Onveilig over straat. “We zijn zelf twee jonge vrouwen”, klinkt het. “We weten dus hoe het is om aangesproken te worden en met schrik door de straten te wandelen.”

LEES OOK. “Hij spuugde in mijn gezicht omdat ik niet inging op zijn versierpogingen.” Waarom 1 op 2 meisjes omweg maakt in de stad (+)

Toen Fien en Jasmien hun geboortedorp in de Kempen verlieten om te gaan studeren aan Thomas More Mechelen, merkten ze al snel dat een begroeting in een dorpje anders wordt geïnterpreteerd in een stad. “Tijdens onze studie zaten we op kot in Mechelen”, aldus Fien. En in de grote stad voelde ze zich niet altijd even op haar gemak. “Ook als we in andere steden komen, voelen we ons minder op ons gemak omdat je ongetwijfeld nagefloten of nageroepen wordt.”

De studentes merkten ook dat veel vrouwen in hun omgeving last hebben van straatintimidatie - dat bewijzen ook de cijfers van Plan International - dus rijpte het idee om een documentaire te wijden aan het probleem. “We zijn er vollen bak ingevlogen”, klinkt het. De studentes zetten een Instagrampagina op en lanceerden een oproep voor getuigenissen van vrouwen. Daarnaar moesten Fien en Jasmien niet lang zoeken: de verhalen over nare ervaringen op straat, stroomden als snel binnen.

Fien en Jasmien volgen in Onveilig op straat drie vrouwen - de Leuvense Sarah, schrijfster Lize Spit en dichteres Rosie Maes - die hun ervaringen met seksuele intimidatie op straat delen. De studentes buigen zich ook over de vraag of vrouwen zich moeten leren verdedigen zodat ze zich opnieuw veilig voelen op openbare plekken. “We hopen om met dit werk het onderwerp weer bespreekbaar te kunnen maken, want zoals de cijfers van Plan International tonen is dat heel hard nodig”, besluit Fien.

Bekijk hier de volledige documentaire ‘Onveilig op straat’ van Fien Engelen en Jasmien Geivers