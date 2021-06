Hoogtepunt EK blijft in Engeland: Wembley mag meer dan 60.000 voetbalfans ontvangen

Meer dan 60.000 supporters mogen de halve finales en finale van het EK voetbal op Wembley bijwonen, ofwel 75 procent van de capaciteit. Dat heeft de Britse regering dinsdag aangekondigd. Eerder waren 40.000 toeschouwers toegelaten.

Door die toename zullen voor het eerst in 15 maanden zoveel mensen aanwezig zijn bij een sportevenement in het Verenigd Koninkrijk.

Voor de drie matchen in groep D van Engeland waren 22.500 toeschouwers op Wembley toegelaten. Vorige week legde de Britse regering de lat op 40.000 voor één van de twee achtste finales in het Londense stadion, waarin Engeland zou kunnen terechtkomen, en voor de drie laatste matchen van het toernooi.

Alle tickethouders zullen enkele strikte maatregelen dienen te respecteren. Zo moeten ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen of kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd zijn en dat de laatste dosis twee weken voor de match werd toegediend.

“We zijn uitgelaten dat nu meer fans door de draaihekken bij Wembley kunnen wandelen en kunnen genieten van de laatste matchen van EURO 2020”, verklaarde de Britse minister van Cultuur Oliver Dowden. “Terwijl we vooruitgang blijven boeken op onze routekaart weg van de lockdown blijft de veiligheid van iedereen onze topprioriteit. We hebben erg nauw samengewerkt met de Europese Voetbalbond (UEFA) en de Engelse voetbalbond (FA) om ervoor te zorgen dat strikte gezondheidsmaatregelen worden toegepast terwijl we ook meer fans toelaten om de actie live te zien.”

Foto: AP

Dreigementen

“Het is fantastisch nieuws dat zoveel supporters de laatste drie matchen van het EK op Wembley zullen kunnen zien”, reageerde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. “Dit toernooi is een baken van hoop geweest, het stelt de mensen gerust dat we terugkeren naar een normale manier van leven. Dit is een nieuwe stap in die richting.”

In Wembley worden tijdens de knock-outfase twee achtste finales, twee halve finales en de finale (op 11 juli) gespeeld. Vorige week pakte de Britse krant The Times uit met dreigementen van Aleksander Ceferin om de halve finales en de finale van Londen naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest te verhuizen, indien de Britse regering de quarantaineregels niet versoepelt. In het Verenigd Koninkrijk is er voor inkomende reizigers immers een quarantaineplicht van tien dagen van kracht en de huidige coronacijfers lijken niet meteen versoepelingen toe te laten. De onderhandelingen daarover lopen nog tussen de UEFA en de Britse regering.

Er heerst grote bezorgdheid in het VK over het stijgend aantal besmettingen met de zogenaamde deltavariant, die afkomstig is uit India. Maandag werden 10.633 positieve testen genoteerd. Vorige week maakte de Britse regering bekend de geplande versoepelingen met vier weken, tot 19 juli, uit te stellen.