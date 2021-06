Wit-Rusland laakt “verwoestende” sancties van Westen

Foto: via REUTERS

Wit-Rusland heeft dinsdag de nieuwe “verwoestende” sancties op de korrel genomen die het Westen aangenomen heeft na de gedwongen landing van een Ryanair-toestel op de luchthaven van hoofdstad Minsk einde mei, enkel en alleen om criticus Roman Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega te kunnen oppakken. De sancties zijn bedoeld om het regime van Aleksandr Loekasjenko in het hart te raken. De medestanders van de president worden ook rechtstreeks geviseerd.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag een akkoord bereikt over een nieuw, breed pakket sancties tegen Wit-Rusland. Er worden 78 mensen en 8 bedrijven en organisaties aan de bestaande zwarte lijst toegevoegd, wat betekent dat hun tegoeden in Europa bevroren worden en ze - in het geval van natuurlijke personen - de Europese Unie niet meer binnen mogen.

“We hebben al meermaals gezegd dat de sancties de burgers raken, en dat ze contraproductief zijn”, zo laat het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten. “Toch blijven deze vrijwillige verwoestende acties zich opvolgen”.