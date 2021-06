“Vijftien jaar doodsangsten uitgestaan voor dit moment”: met Carl Nassib komt voor het eerst speler uit de kast in meest macho-competitie ter wereld

Hij excuseerde zich omdat hij 15 jaar lang had getwijfeld of hij het zou doen. Maar dinsdag stuurde Carl Nassib dan toch het verlossende bericht op Instagram. “Ik wil even snel zeggen dat ik homo ben.” De coming-out out van Nassib is historisch. De man speelt als verdediger bij The Raiders, in de meest macho van alle Amerikaanse sporten en de meest bekeken competitie in de VS: de National Football League. Er kwamen al eerder NFL-sterren uit de kast, maar telkens pas na hun carrière. Uit angst voor de gevolgen.