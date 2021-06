Hij had “nul procent kans op overleven”, maar meest premature baby ter wereld viert nu eerste verjaardag

Een baby zo klein dat hij in je handpalm past. Met een gewicht van slechts 340 gram, een tiende van het gemiddelde gewicht van een volgroeide pasgeborene. De dokters gaven Richard 0 procent kans op overleving. Een jaar later viert hij zijn eerste verjaardag en komt hij in het ‘Guinness World Records Book’.

De moeder van Richard Scott William Hutchinson moest door medische complicaties onverwacht bijna vier maanden eerder bevallen dan verwacht. Na amper 21 weken en 2 dagen kwam de kleine spruit ter wereld, met een lengte van 26 centimeter. Begin deze maand vierde hij zijn eerste verjaardag. Guinness World Records greep de mijlpaal aan om hem officieel te erkennen als de meest premature baby die overleeft.

“We zijn er nog steeds verbaasd over, maar we zijn gelukkig,” zegt moeder Beth. “We willen zijn verhaal delen om het bewustzijn over vroeggeboortes te vergroten. De eerste maand wisten ze niet eens zeker of hij het zou halen. Het was echt moeilijk. Je weet in je achterhoofd dat zijn kansen niet groot waren.”

Na meer dan een half jaar op de afdeling intensieve zorgen mocht de baby het ziekenhuis verlaten. Volgens Stacy Kern, Richards neonatoloog in kinderziekenhuis Children’s Minnesota, heeft de toewijding van beide ouders een rol gespeeld bij het succes van hun zoon. “Ik dank zijn wonderbaarlijke overleving aan zijn geweldige ouders die er altijd voor hem waren en aan het hele neonatologieteam van Children’s Minnesota. Er is een dorp nodig om voor deze baby’s te zorgen en ze te ondersteunen tot het moment dat ze klaar zijn om naar huis te gaan.”