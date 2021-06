Twee kerken in Canada afgebrand, vermoedelijk brandstichting

De Canadese federale politie onderzoekt of sprake is van brandstichting in twee katholieke kerken die maandag zijn afgebrand. Beide kerken zijn rond 1910 gebouwd in gebied van inheemse volkeren in het westen van Canada (British Columbia) en gingen ongeveer gelijktijdig in vlammen op.

De branden komen weken nadat bij een internaat in Kamloops, waar inheemse kinderen tussen 1890 en 1969 werden ondergebracht, de stoffelijke resten werden ontdekt van 215 jongeren. Die vondst schokte de Canadezen, die paus Franciscus opriepen zich te verontschuldigen voor het misbruik op de internaten die door de kerk werden gerund voor de federale overheid. Zich verontschuldigen heeft de paus tot nu toe nagelaten, al heeft hij wel zijn pijn en schok uitgesproken.

Sergeant Jason Bayda zei dat de politie de twee branden onderzoekt. “Beide kerken zijn tot de grond toe afgebrand en de politie beschouwt de branden als verdacht.” Hoewel het te vroeg is om brandstichting als oorzaak aan te wijzen, voegde hij eraan toe: “We zijn gevoelig voor de recente gebeurtenissen” in Kamloops. Eerder stelde Bob Graham, hoofd van de vrijwillige brandweer in Oliver, British Columbia, aan de publieke omroep CBC: “Als we naar de plek en de omgeving kijken, geloven we dat een brandbare vloeistof is gebruikt.”

Woede bij inheemse volkeren

De katholieke kerk bestuurde veel van de internaten die tussen 1831 tot 1996 in Canada bestonden en waar inheemse kinderen onder dwang naartoe werden gestuurd. Ongeveer 150.000 kinderen werden daar geïsoleerd van hun familie, taal en cultuur. Doel van de internaten was de kinderen zich te laten aanpassen aan de cultuur van de witte bewoners van Canada. Een nationale onderzoekscommissie noemde het systeem in 2015 “culturele genocide”.

Voorman Greg Gabriel van een van de inheemse volkeren zegt te hopen dat de daders worden gepakt en wijst erop dat er veel woede is onder inheemse volkeren over de ontdekking van de 215 lichamen in Kamloops. “Ik zeg niet dat dit de oorzaak kan zijn dat onze kerk in vlammen is opgegaan”, zei hij. “Maar er is veel woede.”

