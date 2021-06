EK RETRO. Van topfavoriet naar paria: het laatste Joegoslavische elftal moet Zweden verlaten nog voor het EK van 1992 begint

Ze waren naar Zweden gekomen om Europees kampioen te worden. Maar nog voor het toernooi begon, mochten ze alweer opkrassen. In 1992 gooien de Verenigde Naties het door de oorlog verscheurde Joegoslavië uit het EK. Dagenlang is de ploeg de speelbal van de wereldpolitiek. Van topfavoriet tot paria: het Zweedse lijdensverhaal van het allerlaatste Joegoslavische elftal. “We hebben er allemaal een trauma aan overgehouden.”

Daar zitten ze, op Arlanda in Stockholm, de grootste luchthaven van Zweden. Een week eerder: de trotse nationale ploeg van Joegoslavië. Nu: zeventien radeloze mannen in blauwe trainingspakken. Het is ...