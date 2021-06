Waarom de poep van Hazard een geheim wapen is: “Het is belachelijk hoe groot Eden z’n kont is, maar ze is zó belangrijk”

Eden Hazard stond maandag voor het eerst in anderhalf jaar nog eens in de basis bij de Rode Duivels. Blessureleed, weet u wel. Maar nu is de Belgische kapitein dus terug en kan hij hopelijk opnieuw toegroeien naar zijn allerbeste niveau. Om vervolgens weer zijn poep als “geheim wapen” te gebruiken. Yaya Touré schreef er zowaar een heel artikel over.

De intussen 38-jarige Ivoriaan stopte begin 2020 met voetballen na een carrière die hem via KSK Beveren bij onder anderen FC Barcelona en Manchester City bracht. Touré won dikke prijzen zoals de Champions League, Engelse titel (3x), Spaanse titel (2x) en Afrika Cup.

En nu besloot hij om bij The Athletic een tekst van 2.100 woorden te schrijven over de… poep van voetballers. Jawel. Volgens Touré is dat een echt geheim wapen voor spelers zoals Raheem Sterling, Harry Kane, Paul Pogba en N’Golo Kanté.

“En dan zijn er ook de Belgen”, aldus de Ivoriaan. “Kijk naar Romelu Lukaku. Hij loopt altijd voorop en werkt zich te pletter als hun targetman. In de eerste wedstrijd tegen Rusland zag je dat hij zijn kont goed gebruikte om een verdediger af te houden bij voorzetten in de zestien. Hij deed het ook tegen Denemarken, bij de tweede Belgische goal. Toen ging de bal over zijn hoofd, waarna hij met zijn heupen twee tegenstanders afhield alvorens weg te draaien. Ik denk dat, door in Italië te gaan, Lukaku een geweldige nummer 9 is geworden. Zeer indrukwekkend en zeer precies in wat hij doet. Als België ver geraakt, kan hij een van dé spelers van het EK worden.”

Foto: Pool via REUTERS

“Ongelooflijke” Hazard

“Maar als we het over België hebben, moeten we het ook over Eden Hazard hebben”, stelt Touré. “Het is bijna belachelijk hoe groot zijn kont is, maar het is zo enorm belangrijk voor de manier waarop hij voetbalt. Hazard is zo gevaarlijk. Wanneer de bal bij hem komt, heeft hij misschien minder dan vijf seconden alvorens hij gedekt wordt. Ik weet dat van mijn tijd bij Man City, je wil hem zo weinig mogelijk aan de bal zien. Als hij de bal krijgt, voelt Hazard aan dat er een verdediger op weg is en dus wacht hij op het laatste moment om zijn poep uit te steken en de verdediger af te blokken. Daardoor duwt hij zijn tegenstander weg, een beetje zoals een klap. Nadat hij die ruimte heeft gemaakt, begint hij met veel power aan een aanval.”

Niemand doet dit beter dan de kapitein van de Rode Duivels, aldus Touré. Zelfs wereldsterren als Antoine Griezmann en Luis Suarez niet.

“De manier waarop hij de bal kan controleren na zijn beweging met zijn kont, hoe hij die en zijn lichaam zoals zijn heupen gebruikt om de bal te beschermen wanneer verdedigers op hem afkomen, de manier waarop hij in elke richting kan draaien na die impact… Het is ongelooflijk. Spijtig dat hij bij Real Madrid zoveel blessures heeft gehad, maar dat hoort erbij. Hij gaat opnieuw een grote speler zijn voor België en volgend seizoen hopelijk de speler die we kennen van bij Chelsea. Er zijn niet veel spelers beter dan de beste Eden Hazard.”