Steeds meer gepensioneerden klussen bij: dat is toegestaan, maar toch zijn er ook een paar venijnige addertjes onder het gras

Uit verveling, angst voor het zwarte gat na zoveel jaren werken of gewoon nood aan een extra zakcentje: steeds meer gepensioneerden houden er een bijverdienste op na en dat is ook toegestaan.

In de meeste gevallen hoef je dat zelfs niet meer te melden aan de pensioendienst. Maar let toch maar op, want er zitten een paar venijnige addertjes onder het gras.