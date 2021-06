“Laag coronarisico in het vliegtuig”, zegt nieuw onderzoek, maar Vlaamse expert nuanceert: “Je kan onmogelijk stellen dat vliegen volledig veilig is”

Het risico op een coronabesmetting in een vliegtuig is beperkt. Dat blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek dat vooral de prima ventilatie aan boord in de verf zet. Toch moeten passagiers blijven opletten. “Je kan onmogelijk stellen dat vliegen volledig veilig is”, zegt professor Bert Blocken (KU Leuven/TU Eindhoven), gespecialiseerd in ventilatie.