Wereldgezondheidsorganisatie ongerust over versoepelingen in speelsteden EK 2020

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ongerust over de versoepelingen van de maatregelen die sommige gastlanden van het Europees kampioenschap voetbal hebben doorgevoerd. De organisatie roept op tot een snelle reactie nadat er een stijging van het aantal coronabesmettingen is vastgesteld rondom verschillende stadions waarin werd gespeeld.

“In enkele gaststeden is het aantal gevallen van COVID-19 gestegen in de zones waar de wedstrijden werden gespeeld”, zegt Robb Butler van WHO Europa.

De WHO, die geen steden of landen wilde noemen, betreurt het onder meer dat sommige stadions het aantal toegelaten toeschouwers heeft opgekrikt.

Zo hebben de Britse autoriteiten dinsdag aangekondigd dat er voor de halve finales en de finales 60.000 toeschouwers naar Wembley mogen afzakken. oorspronkelijk was dat 40.000.