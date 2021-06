Vlaamse ondernemer na ruzie met sjeik al tien maanden vast in Dubai: enkel na betalen van meer dan 230.000 euro mag hij het land uit

Al tien maanden brengt de Dilbeekse ondernemer Johan Daumerie (49) noodgedwongen door op een kleine hotelkamer in Dubai. Zijn paspoort is afgenomen en enkel na het betalen van meer dan 230.000 euro mag hij het land uit. Een gevangenisstraf van onbepaalde duur dreigt. Reden? Een zakelijk conflict met een machtige Arabier. “Mijn schijnproces duurde amper 93 seconden.”

Na enkele jaren in vaste loondienst in de Verenigde Arabische Emiraten achtte Johan Daumerie (49) afgelopen zomer zijn moment gekomen: een eigen zaak in Dubai, in de telecomsector. Daarvoor sprak de uitgeweken ...