De carrière van Ousmane Dembélé blijft steil achteruitgaan

De Fransman Ousmane Dembélé moet geopereerd worden aan zijn knie nadat hij zich tijdens het EK in de groepswedstrijd tegen Hongarije blesseerde. Dat heeft zijn club FC Barcelona dinsdag bekendgemaakt.

De vleugelspeler van Barça viel tegen Hongarije na 57 minuten in voor Adrien Rabiot. Kort voor tijd moest hij opnieuw van het veld. Thomas Lemar kwam hem vervangen. Na het ondergaan van enkele scans bevestigden les Bleus maandag dat Dembélé geen rol meer zou spelen tijdens het toernooi.

Zijn club, FC Barcelona, heeft intussen verdere tests uitgevoerd. Daarbij is een ontwrichting van de bicepspees ter hoogte van de rechterknie ontdekt, die chirurgische behandeling vereist. Volgens bronnen zou Dembélé hierdoor zowat vier maanden buiten strijd zijn.

De carrière van Dembélé wordt de laatste jaren geplaagd door heel wat tegenslagen. Sinds de 24-jarige vleugelspeler in de zomer van 2017 voor meer dan honderd miljoen euro van Borussia Dortmund naar Barcelona ging, was hij vaker geblesseerd dan wedstrijdfit en kwam hij ook in opspraak door zijn gedrag.