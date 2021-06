ASSISEN. Inge Manderick legt op laatste nippertje bekentenissen af: “Ik begin wroeging te krijgen”

/ Geel -

Toen alle getuigen die waren opgeroepen voor het proces over de moord op Sara Laeremans geweest waren, rond half vijf ’s middags, kwam Inge Manderick plots nog met een bekentenis. “Ik begin wroeging te krijgen, het is enorm zwaar”, zei ze. “Ik was wél betrokken bij het plan om Sara iets aan te doen. Ik heb Glenn en Patrice niet tegengehouden en ik voel me verantwoordelijk voor haar dood.”