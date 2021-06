RTL Nederland en Talpa fuseren tot groot mediabedrijf

De Nederlandse mediabedrijven Talpa Network en RTL Nederland gaan samen verder, waardoor tal van radio- en televisiezenders voortaan onder één dak vallen. Door de fusie moet een sterk mediaconcern ontstaan dat de concurrentie aankan met techbedrijven, zo maken de Luxemburgse RTL-moeder en het bedrijf van John de Mol gezamenlijk bekend.

De Nederlandse activiteiten van RTL bestaan onder andere uit de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z. Ook weersite Buienradar en streamingdienst Videoland vallen onder RTL Nederland. Talpa is het bedrijf achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538.

Talpa krijgt na de samenvoeging met RTL Nederland een belang van 30 procent in dat bedrijf. RTL Group houdt een belang van 70 procent in zijn Nederlandse divisie. De partijen verwachten dat de deal in de eerste helft van volgend jaar afgerond kan zijn. Dat hangt onder andere af van goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.

De huidige topman van RTL Nederland Sven Sauvé zal ook na de fusie aan het hoofd staan van het bedrijf. Zijn huidige evenknie bij Talpa, Pim Schmitz, treedt toe tot de raad van commissarissen. Oprichter en eigenaar van Talpa John de Mol zegt dat hij zich na de fusie meer wil richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats.

“Ik richtte Talpa Network op om een sterk Nederlands mediabedrijf op te bouwen dat kan concurreren met de groeiende internationale platforms, zodat lokale content behouden blijft. Deze nieuwe stap maakt dat mogelijk, en ik ben blij dat de deal een sterk Nederlands bedrijf vormt dat niet alleen Nederlandse kwaliteitsprogrammering garandeert, maar in staat is om met Amerikaanse en Chinese techspelers te concurreren”, verklaart De Mol. “Daarnaast stelt het mij in staat om me weer volledig te richten op datgene wat ik het leukst vind: nieuwe en innovatieve programma’s maken en ontwikkelen.”