Alessandro Ciranni wil met Zulte Waregem hoger mikken dan met Moeskroen: “Het was tijd om die volgende stap te zetten”

Met Alessandro Ciranni (24) haalde Essevee een rechtsachter zoals zijn fans ze graag ziet: jong, Belgisch en aanvallend. Na een moeilijk seizoen bij Moeskroen, met de degradatie naar 1B als anticlimax, mikt Ciranni met zijn nieuwe club hoger. Veel hoger. “Onze ambitie de linkerkolom? We moeten op meer durven te mikken en zo lang mogelijk meedoen voor de play-offplekken”, klinkt het ambitieus.

Na twee jaar Moeskroen streek je neer bij Zulte Waregem. Een grote stap vooruit?

“Ik vind van wel. Het verschil met Moeskroen is toch vrij groot. Zeker op het vlak van accommodatie en professionalisme. Ik ben heel tevreden dat ik deze mooie stap in mijn carrière kon zetten. Mijn integratie is hier goed verlopen en ik heb meteen goed kunnen aansluiten bij de groep.”

Je hebt geen gemakkelijk seizoen achter de rug. Er was de degradatie met Moeskroen, maar er waren ook extrasportieve beslommeringen. Heeft die optelsom mentaal zwaar gewogen?

“Ja, toch wel. Ik was vorig seizoen ook aanvoerder, dus de meeste problemen kwamen bij mij terecht. Een gemakkelijk jaar was het allerminst. Maar ik bekijk het positief: het is weer een extra ervaring die ik heb opgedaan. En ondanks alle tegenslagen heb ik me goed staande gehouden. Ik heb vorig seizoen veel geleerd en ben er sterker uitgekomen. Negatieve ervaringen zijn ook ervaringen.”

Heb je het al helemaal achter je kunnen laten?

“Goh, ergens wel. Ik leefde heel erg mee en had Moeskroen veel liever nog in eerste klasse gezien, maar ondertussen heb ik wel de focus op Zulte Waregem gelegd. Het werd voor mij ook tijd om die volgende stap te zetten en ik had nood aan een nieuw avontuur om me verder te kunnen ontwikkelen. Zeker omdat ik nog maar 24 jaar ben. Ik heb nog een lange carrière voor me. Maar het is niet meer dan logisch dat ik liever door de grote poort was vertrokken op Le Canonnier. Dat was nog zoveel mooier geweest. Jammer dat het zo gelopen is, maar voor mij is het positief dat ik een nieuw avontuur heb kunnen vinden.”

Essevee lijkt wel een club die bij je past. Francky Dury houdt van spelers met jouw profiel.

“Ja, klopt. Daarom heb ik ook voor Zulte Waregem gekozen. Ik had nog andere opties, maar met deze club was de klik het best. De trainers gaven me van in het begin het gevoel dat ze heel graag met mij wilden werken. Ook Eddy Cordier liet meteen blijken dat hij me er graag bij wilde. Ik had dan ook meteen voor mezelf uitgemaakt dat ik naar hier wilde komen. Zelfs toen de onderhandelingen nog bezig waren, had ik in mijn hoofd al gekozen voor Essevee. Zelf heb ik me afzijdig gehouden tijdens de onderhandelingen, maar ik heb mijn makelaar wel duidelijk gemaakt dat ik graag hierheen wilde komen. Ik denk dat men dat hier ook snel doorhad, dus we waren er snel uit. Alleen moest er ook nog een akkoord gevonden worden met Moeskroen, want ik had nog een contract, al is ook dat uiteindelijk vrij vlot gegaan.”

Je zei daarnet dat je vooraf met de trainers, meervoud, had gesproken. Niet enkel met Francky Dury, dus?

“Klopt. Ik sprak ook met Timmy Simons en Davy De fauw. Als je een trainer hebt die ook een rechtsachter was en dan nog eens speelde op een manier waarop ik zelf wil spelen, dan speelt dat mee in de beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat hij me veel kan bijbrengen.”

Met Bent Sörmo is er ook een andere rechtsachter gehaald. Wist je dat er nog een concurrent binnengehaald zou worden?

“Ik wist dat de club met meerdere rechtsachters bezig was, maar ook dat ze me echt wilden. Uiteindelijk is het net goed dat er een dubbele bezetting is als je voor de prijzen, of toch zeker het linkerrijtje, wil meedoen.”

Het linkerrijtje, is dat waar Zulte Waregem de ambitie moet leggen?

“Hoger zelfs, vind ik. Het linkerrijtje is een must, maar we moeten hoger mikken. We zullen er alles aan doen om zo lang mogelijk mee te doen voor de play-offplekken.”

Je bent 24 jaar, maar je draait al even mee en was aanvoerder bij Moeskroen. Moet je ook hier een van de leiders worden?

“Ik denk het wel. Ik ken de competitie en heb er twee degelijke seizoenen opzitten, dus ik denk wel dat ik een van die spelers kan zijn die een dragende rol heeft. Daar hoop ik alleszins op. Ik wil zo veel mogelijk spelen en belangrijk zijn voor deze club.”