Wereldburger in Brugge: Senna Miangue ging van Beerschot naar Inter en belandt via Cagliari bij Cercle

Met Senna Miangue haalde Cercle Brugge een nieuwe verdediger, maar ook een wereldburger in huis. De vermeende opvolger van Strahinja Pavlovic ziet er met zijn 1m95 alvast even indrukwekkend uit. Of hij even goed is, moet nog blijken, maar Miangue maakt zich in ieder geval geen zorgen. “Cercle biedt mij alles wat nodig is om te presteren.”

Voor wie er nog aan zou twijfelen: nee, Cercle, haalde niet de zoveelste buitenlandse huurling op bevel van Monaco in huis. Integendeel, Senna Miangue is Belg, Nederlandstalig zelfs. Met een leuk Antwerps accent en zijn prilste voetbalgeluk ligt ook in Antwerpen, waar hij in de jeugd speelde voor Beerschot én Antwerp. “Ik snap het ook niet goed hoe dat komt, maar de eerste dagen begon iedereen hier in het Frans tegen mij. Ik moest elke keer zeggen: Nederlands mag ook hoor, geen probleem”, lacht Miangue.

Moeilijk gaat ook dus, maar dat is relatief voor een kind van een Belgische moeder en Congolese vader. Een Gambiaanse stiefvader en een Hollandse vriendin aan zijn zijde. Voorts maakten een opleiding bij Internazionale en passages bij Cagliari, Standard Luik en Eupen Senna Miangue (24) tot de man die hij nu is. Een wereldburger dus, maar vooral een ambitieuze verdediger die ondertussen weet wat hij moet doen en laten om tot prestaties te komen.

“Ik was zestien jaar toen Inter mij ontdekte bij Beerschot. In Italië kwam ik als jonge gast in een andere cultuur terecht tussen jongens van diverse nationaliteiten. Ik ben er man geworden zeg maar en dat ging wel gepaard met vallen en opstaan. In het begin was ik nogal speels en ik nam het allemaal niet te serieus. Italië is ook niet de makkelijkste school, maar ik leerde er ontzettend veel bij. Na mij kwamen ook nog Zinho Vanheusden en Xian Emmers bij Inter. We trokken samen veel op, ik was toen de oudere broer voor hen. Tot Inter mij zes maanden uitleende aan Cagliari, dat mij nadien ook kocht.”

Geen klik met Preud’homme

In 2018 leende Cagliari Miangue twee seizoenen uit aan Standard, maar een succes werd dat niet. Met Michel Preud’homme was er geen klik, maar Miangue zoekt geen uitvluchten en legt de fout bij zichzelf. “Ik ben er niet met de juiste mentaliteit aangekomen. Ik dacht dat het in eigen land wel los zou lopen, maar dat was dus allesbehalve het geval en zo greep ik mijn kansen niet. Preud’homme is dan misschien wel van de oude garde, hij is wel een goede coach en het was niet aan hem om zich in te leven in mijn wereld. Dat was ook zijn taak niet, hij moest presteren en resultaten behalen, daar ging het om.”

“Ik had gewoon tijd nodig om te beseffen dat het niet allemaal om mij draaide. Ik had toen misschien wel nood aan een hechte band met mijn coach, maar het is niet de fout van Preud’homme dat die er niet was. Ik moet er wel aan toevoegen dat Emilio Ferrera en in het tweede jaar ook Mbaye Leye daar wel voor zorgden. Zij stonden ook dichter bij de groep.”

Met de Spanjaard Benat San José in Eupen was de klik er wel helemaal. “Op het einde bij Standard was er plots corona en voor mij is dat achteraf eigenlijk mijn verlosser geweest”, grijnst Miangue. “Ik wilde vooral spelen en dat lukte perfect bij Eupen, waar ze een linksvoetige verdediger konden gebruiken. Aanvankelijk stond ik op de linksachter, maar op het eind vooral centraal achterin en daar speel ik ook het liefst. De trainer was er top en ook qua leefwereld was Eupen ideaal voor mij. Rustig vooral, zodat ik mij helemaal kon concentreren op het voetbal. Er was weinig afleiding en dat deed mij deugd. Eupen heeft mij de ogen geopend en ik was er graag gebleven, maar toen belde Carlos Avina voor Cercle. Uit gesprekken met hem en Yves Vanderhaeghe leerde ik dat ze mij echt ook graag wilden.”

“Cagliari leent mij nu nog voor één jaar uit, maar Cercle heeft wel een aankoopoptie. Hier moet ik nu de lijn doortrekken. Ik weet nu wat mijn lichaam nodig heeft en wat ik moet doen. Cercle biedt mij ook alles wat ik nodig heb. Ik kom ook in Brugge wonen. Samen met mijn vriendin heb ik een huis in Almere, maar ik zoek nu een flat dicht bij het stadion. Het is belangrijk dat ik hier ’s morgens vroeg in alle rust mijn ding kan doen en mij klaarmaken voor de training. Ik ben 1m95 en moet bepaalde individuele oefeningen doen om op training optimaal te kunnen presteren. Ik ben aangenaam verrast door het niveau ook, er loopt veel kwaliteit rond en bescheidenheid siert wel, maar sommige jongens mogen best wat meer overtuigd zijn van hun kwaliteiten.”