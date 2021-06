Crescendo naar de derby: promovendus Union werkt hard in aanloop naar zware openingsmatch op Anderlecht

Nog een maand en twee dagen heeft Union de tijd om zich optimaal voor te bereiden op de zware seizoensstart. Met de seizoensopener in het Lotto Park tegen Anderlecht (25/07) en de week erop de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Club Brugge (01/08) in het verschiet, volgen de trainingen en oefenwedstrijden zich razendsnel op bij de kampioen van 1B.

Sinds 14 juni werken de spelers van Union elke dag een training of oefenwedstrijd af om het balgevoel terug te vinden na een korte vakantieperiode. Een opsteker voor coach Felice Mazzu: hij kan op training rekenen op een volledig fitte kern, inclusief Dante Vanzeir. De 23-jarige spits miste het einde van vorig seizoen door een enkelblessure die hij in een oefenwedstrijd tegen OH Leuven opliep, maar afgelopen zaterdag stond de topschutter van 1B (19 goals, enkel Georges Mikautadze van Seraing deed even goed) eindelijk opnieuw tussen de lijnen in een oefenwedstrijd tegen Tempo Overijse. Vanzeir viel in de 66ste minuut in, en was meteen goed voor twee assists. Union won de oefenmatch met overtuigende 0-5-cijfers, nadat eerder ook al Bergen met 2-6 voor de bijl ging.

Foto: Vel

Tijdens die twee eerste oefenwedstrijden van het seizoen was het ook uitkijken naar de nieuwkomers. Terwijl Matthew Sorinola, Marcel Lewis en Lucas Pirard elk al minstens één oefenwedstrijd aan de aftrap stonden, maakte Bart Nieuwkoop als enige nieuwkomer nog geen minuten voor de promovendus. Hij traint wel al vanaf het begin mee met de groep en slaagde ook voor zijn medische testen, maar er wordt voorzichtig omgesprongen met de blessuregevoelige rechtsachter. Begin maart kreeg Nieuwkoop te kampen met een hamstringblessure, wat meteen het einde van zijn seizoen betekende bij Feyenoord, waar hij nochtans een basisplaats in het elftal van Dick Advocaat veroverd had.

Oefenen tegen eersteklassers

Na de twee oefenwedstrijden tegen twee tegenstanders van een minder kaliber, begint nu het echte werk voor de Unionisten. Vandaag wacht nog een haalbare kaart met de oefenwedstrijd tegen eerstenationaler KSK Heist, nadien volgen er tegenstanders die een ander paar mouwen zijn: Zulte Waregem (26/06), Standard (30/06) en Gent (03/07) zullen de eerste echte testen zijn voor de troepen van Felice Mazzu. Later volgen ook nog confrontaties met Deinze (06/07), Lens (09/07), Valenciennes (14/07) en Amiens (17/07). De wedstrijd tegen Valenciennes zal in het eigen Joseph Marienstadion worden afgewerkt, en de club maakt er werk van om zo veel mogelijk supporters te kunnen ontvangen.

In die oefenwedstrijden kan Mazzu rekenen op nog een extra kracht: de club kondigde gisteren de komst van Lazare Amani aan, die voor één jaar gehuurd wordt van Charleroi (met aankoopoptie). Lazare werd vorig seizoen ook al door de Carolo’s uitgeleend aan de Portugese tweedeklasser Estoril, waar hij het kampioenschap mocht vieren. Eerder speelde de 23-jarige centrale middenvelder ook al bij Eupen, waar hij 99 keer aan de bak kwam. Lazare is vandaag meteen inzetbaar voor de oefenwedstrijd tegen Heist. Hij zal overigens niet de laatste aanwinst zijn die Union zal mogen verwelkomen. De club maakt nog werk van enkele dossiers, waaronder dat van Khetag Kochiev (21). De centrale verdediger is straks einde contract bij de Russische tweedeklasser Alania Vladikavkaz, en hij komt dus mogelijk transfervrij over.