Almaci: “Hoe meer De Wever own your shit zegt, hoe meer shit hij in het rondstrooit”

Groen-voorzitter Meyrem Almaci gaat vol in de tegenaanval tegen haar N-VA-collega en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Die had Zwijndrecht, al sinds de jaren 90 onder groen bestuur, mee in bad getrokken in zijn reactie op het PFOS-dossier. Ook zij hadden zich miskeken op de ernst van de vervuiling. En daarmee duwde hij op een zere plek. “Hele en halve verdraaiingen en zelfs onwaarheden”, zegt Almaci.

Ze beschuldigt De Wever ervan om de “verbale trukendoos” boven te halen om haar partij en Zwijndrecht te beschadigen. “Hoe meer De Wever own your shit zegt, hoe meer hij shit in het rond strooit. Ervan uitgaande dat er van die shit altijd wel iets bij de anderen zal blijven plakken. En groenen aanvallen als het op milieuvervuiling aankomt, dat is dubbel winst, nietwaar?”

Almaci wijst erop dat Zwijndrecht – “een kleine gemeente met een kleine groene schepen” – aangewezen is op de administraties en de Vlaamse regering. En dat die haar verantwoordelijkheden niet opneemt. “De welwillendheid van de Vlaamse regering tegenover 3M is geen alleenstaand verhaal. Het past in een breder systeem waarin de wensen van de happy few en hun projecten wel vaker de bovenhand krijgen op het algemeen belang. Vaak ingegeven vanuit economische perspectieven. Maar tot welke prijs?”

Ze pleit voor een ander en menselijker beleid dat vertrekt vanuit respect voor het leefmilieu. “Anders blijven de schandalen komen.”