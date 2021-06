Ook Antwerp is eraan begonnen: 23 spelers op eerste training onder Brian Priske

In navolging van Beerschot en KV Mechelen is ook Antwerp uit de startblokken geschoten. De Great Old trainde gisteren een eerste keer onder hoofdcoach Brian Priske, mét nieuwkomers Frey en Bataille, maar zonder sleutelfiguur Lamkel Zé. Die keerde, nadat hij de ochtendspeech van zijn trainer verstoorde en een ‘blessure’ liet behandelen, weer naar huis.

Regendruppels, met moeite vijftien graden. In typische Deense weersomstandigheden stak Priske van wal op de oefenterreinen achter het stadion. Het was nieuwe gezichten tellen in de technische staf, want ook assistenten Anders Nielsen en Maxime Biset, keeperstrainer Peder Hansen en mental coach Rudy Heylen maakten voor het eerst hun opwachting. Ze deden dat in het gezelschap van 23 spelers. Daarbij uiteraard routiniers Haroun en De Laet, maar ook drie nieuwkomers: aanvaller Frey, rechtsback Bataille en Soussi, de jonge spits die overkwam van Union. Priske liet naast Soussi nog zes andere youngsters – Van Den Bosch, Krasniqi, Muanza, Vilsaint, Van Gils en Cloodts – van het echte werk proeven. Verdediger Dewaele, overgekomen van Anderlecht, ontbrak wegens examens.

De jongeren kregen hun kans, mede omdat heel wat bekendere namen de eerste afspraak misten. Internationals Seck, Beiranvand, Hongla en Bolingi kregen een week extra vakantie, Mbenza’s vlucht werd gecanceld en Ampomah zit nog in Ghana na het overlijden van zijn stiefvader. Miyoshi zal de eerstkomende weken niet terugkeren. De Japanner werd opgeroepen voor de Olympische Spelen in zijn thuisland. Het voetbaltoernooi vindt plaats van 21 juli tot en met 7 augustus, waardoor de spelmaker de competitiestart mist en één of meerdere Europese voorrondeduels.

Geen Engels, wel De Wolf

Ook Van Engels nog geen spoor gisteren. De verdediger legde het overige deel van zijn medische tests af, en tekende later op de dag zoals verwacht een verbintenis voor vijf seizoenen. Wel verrassend op het appel: doelman De Wolf. De huurling van Eupen ligt nog tot het einde van deze maand onder contract. De Wolf wil zeer graag bij Antwerp blijven, en zette die gedachte kracht bij door mee te trainen. Alleen blijft zijn moederclub dwarsliggen.

Lamkel Zé verscheen zoals verwacht niet op het veld. De Kameroener daagde wel op, weliswaar te laat, en viel de ontbijtzaal binnen net op het moment dat zijn coach de groep toesprak. De dag voordien lapte Lamkel Zé ook al de medische tests aan zijn laars. Hij sukkelt duidelijk met transferitis. “Lamkel Zé vroeg onze medische staf om een blessurebehandeling, alleen is het voor ons onduidelijk waar hij behandeld moet worden”, gaf general manager Sven Jaecques ’s middags uitleg bij de afwezigheid van het enfant terrible. Een leugentje om bestwil dus, net als in 2019 en 2020? “We gaan niet rond de pot draaien: dit was de voorbije zomervoorbereidingen ook zo”, vervolgde Jaecques. “Maar de groep is veel belangrijker dan iemand die niet goed weet of hij wel of niet wil deel uitmaken van het geheel.” Een sanctie kreeg Lamkel Zé vooralsnog niet opgelegd. De club houdt er rekening mee dat de wispelturige aanvaller deze week plots toch zijn opwachting maakt op het oefenveld.

Linksback prioriteit, geen druk op dossier Mbokani

Ondertussen gaat voor Jaecques, die zijn contract op de Bosuil verlengde, de zoektocht naar versterking verder, met als prioriteit een vervanger voor Jordan Lukaku. Hij hoopt deze week, ten laatste voor de start van de zomerstage, een linksachter vast te leggen. RAFC trekt van 5 tot en met 10 juli op oefenkamp naar het Nederlandse Horst. Of tegen dan Mbokani al opnieuw onder contract ligt, is maar de vraag. “De gesprekken met zijn entourage gebeuren op een respectvolle manier, maar een akkoord is niet voor morgen”, aldus Jaecques. “Dat hij met Anderlecht en een andere topclub uit België praat? Da’s niet de eerste keer dat hij dat zegt. Het maakt weinig indruk, en Mbo heeft dat helemaal niet nodig om ons eventueel over de streep te trekken.” Aan uitgaande zijde blijft het voorlopig windstil, ook al kunnen jongens als Buta en Hongla bij een goed bod weg. Van de teruggekeerde huurlingen staat Louis Verstraete momenteel het dichtst bij een nieuwe uitleenbeurt.