Oostende trapt voorbereiding (in retro truitjes) af met 0-10 overwinning, ook Kortrijk wint

KV Oostende heeft z’n 40-jarig bestaan in stijl gevierd: de eerste oefenmatch van de voorbereiding werd 0-10 gewonnen op Koekelare. De Kustboys traden aan in speciale retro truitjes, een knipoog naar het shirt uit 1992.

Koekelare was de eerste sparringpartner van de voorbereiding van KV Oostende, waar trouwens nog heel wat inkomende versterkingen verwacht worden. Ter aangelegenheid van de 40ste verjaardag van KVO werd er gespeeld in special retro uitrustingen. “Bij de supportersontwerpen zaten verscheidene uitrustingen waarbij de drie clubkleuren als schuine strepen op het shirt stonden”, aldus communicatieverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Die ontwerpen waren al dan niet gebaseerd op de uitrusting waarmee KVO in 1992, na elf jaar proberen, voor het eerst promoveerde naar tweede klasse.”

De opvallende truitjes bezorgden Oostende alvast een vlotte zege. Koekelare ging tijdens de eerste oefengalop met 0-10 voor de bijl, en opvallend was dat Indy Boonen - op 30 juni eigenlijk einde contract bij KVO - voor een hattrick tekende. De andere goals werden gescoord door McGeehan, Patoulidis, Kvasina, Ndicka, Berte (2) en Stiers. Die laatste twee zijn overigens beloften.

Foto: VDB

Kortrijk wint van Harelbeke

Na het onderling partijtje van vorig weekend werkte KV Kortrijk dinsdagavond de eerste oefenmatch van deze voorbereiding af. Tegen tweede nationaler Harelbeke liep Kortrijk voor de rust vlot 0-2 uit na goals van Gueye en Selemani.

Na de rust viel Jonckheere in en na een vroege fout op hem zette Chevalier de strafschop om. De match stierf nadien aan een vroege dood maar in de slotfase konden Jonckheere en Badamosi vanop de stip nog voor een fofaitzege zorgen.

Kortrijk miste nog Dewaele en Ocansey wegens kwetsuren terwijl nieuwkomer Kevin Vandendriessche pas maandag bij de groep kwam na een lange eindronde met KV Oostende. De nieuwe Franse doelman Joris Delle bleef 90 minuten op de bank maar speelt vrijdag mee tegen KVK Westhoek.

RACING HARELBEKE – KV KORTRIJK 0-5

KV KORTRIJK: Ilic (46’ Deman), Verkerken, Rougeaux (60’ Radovanovic), Sainsbury (46’ Derijck), D’haene, (46’ Mujakic), Palaversa (60’ X), Vandenbossche (75’ Maus), Selemani (46’ Jonckheere), Fixelles (46’ Sissoko), Chevalier (60’ Luqman), Gueye (46’ Badamosi)

DOELPUNTEN: 20’ Gueye (Verkerken) 0-1, 27’ Selemani (Vandenbossche) 0-2, 47’ Chevalier (strafschop) 0-3, 84’ Jonckheere (Badamosi) 0-4, 86’ Badamosi (strafschop) 0-5

STRAFSCHOPPEN: 47’ Chevalier (omgezet), 86’ Badamosi (omgezet)

RODE KAARTEN: geen