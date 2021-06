Band of brothers: hoe de intense vriendschap van Lukaku en De Bruyne hen het dodelijkste duo op dit EK maakt

Als Romelu Lukaku (28) en Kevin De Bruyne (29) de handen in elkaar slaan, is elke tegenstander gezien. Zij vormen het dodelijkste duo op dit EK. Frankrijk had vroeger Zidane-Henry, Brazilië Rivaldo-Ronaldo, België heeft nu KDB-Big Rom . De combinatie leidt niet alleen tot goals, maar ook tot iconische handshakes. Het klikt tussen de De Bruyne en Lukaku omdat ze sinds hun moeilijke passage bij Chelsea erg close werden. Tijd voor bromantiek.

Hebben uw kinderen hem al geïmiteerd? Ja, toch? Het is niet moeilijk: met een vriendje recht tegenover elkaar staan, rechterarm in de lucht, hoofd naar beneden, handen in elkaar en wijsvinger in de lucht ...