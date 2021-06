Rode Duivels gaan voor het eerst naar eindfase zonder Grote Leider Kompany: waarom vader Vince (niet) gemist zal worden

Succes kent vele vaders, mislukking blijft meestal wees. Meer nog dan René Vandereycken, Georges Leekens, Marc Wilmots of Roberto Martinez is Vincent Kompany de geestelijke vader van deze veelbesproken Gouden Generatie. Maar zijn de Duivels weke weeskindjes, nu ze een eerste eindfase van een toernooi ingaan zonder papa in de buurt? Of zal er straks geen traan gelaten worden? Insiders geven het antwoord.