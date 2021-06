La Roja met het mes op de keel tegen Slovakije: uitschakeling kan bondscoach Luis Enrique zijn job kosten

Het is vaak alles of niets bij de Spaanse nationale ploeg. De ene wedstrijd kloppen ze de Duitsers met 6-0, de andere wedstrijden geraken ze niet voorbij Zweden en Polen. Woensdag speelt Spanje met het mes op de keel tegen Slovakije met als inzet de kwalificatie voor de 1/8ste finales. Na enkele eigenzinnige beslissingen komt bondscoach Luis Enrique meer en meer onder vuur te staan.

“Vertrekken als we niet doorstoten? Ben je gek geworden? Ik denk er juist aan om mijn contract te verlengen” zei Luis Enrique strijdvaardig in aanloop naar de wedstrijd tegen Slovakije. Nochtans kreeg de bondscoach al bakken kritiek over zich heen. Nog voor het toernooi begon, waren de poppen al aan het dansen in de Spaanse media toen Luis Enrique bekendmaakte dat recordinternational en aanvoerder Sergio Ramos niet tot de selectie behoorde. Daarnaast kon Enrique’s idee om, ondanks de coronapandemie, geen gebruik te maken van de mogelijkheid om 26 spelers te selecteren niet op veel begrip rekenen. Enrique bleef koppig en hield vast aan zijn 24 selectiespelers.

Ook verder verliep de aanloop naar het toernooi niet zonder slag of stoot want, jawel, de Spaanse selectie werd geteisterd door coronabesmettingen. Acht dagen voor het toernooi testte niemand minder dan aanvoerder Sergio Busquets positief en moesten de Spaanse beloften de oefenwedstrijd tegen Litouwen afwerken. Busquets miste de eerste twee groepswedstrijden en wordt voor de cruciale wedstrijd tegen Slovakije voor het eerst opnieuw in de ploeg verwacht. De 32-jarige middenvelder van Barcelona moet voor meer evenwicht in de ploeg en rust aan de bal zorgen.

Foto: ISOPIX

Onzekerheid over basiself

Ondanks de vastberadenheid over zijn selectie, heeft Enrique nog steeds geen vaste basiself gevonden. De ex-coach van Barcelona blijft maar sleutelen aan zijn ploeg en volgens het Spaanse Marca kunnen we tegen Slovakije opnieuw een vertimmerde basiself verwachten. Voor aanvang van het toernooi was de meest opvallende keuze om aanvallende middenvelder Marcos Llorente op de rechtsback te posteren ten nadele van Champions League-winnaar César Azpilicueta. Daar zou nu verandering in komen en de ervaren Azpilicueta zou zijn plaats op de rechtsback weer innemen.

Tijdens de eerste twee wedstrijden kende Spanje vooral in de aanval problemen. Alles loopt behoorlijk goed bij de Spanjaarden, tot in het strafschopgebied. Daar wordt de ene kans na de andere de nek omgewrongen. Juventus-spits Álvaro Morata was na zijn gigantische misser in de openingswedstrijd tegen Zweden het kind van de rekening. Spaanse fans en media riepen om Europa League-winnaar Gerard Moreno en kregen eindelijk eens (gedeeltelijk) hun zin van de bondscoach. De topschutter van Villareal kwam in de ploeg, maar niet in de plaats van Morata. Met een gelukje scoorde Morata op een mislukt schot van Gerard Moreno en haalde Enrique voor het eerst toch een beetje zijn gram door Morata te laten staan.

Even leken de aanvallende problemen vergeten, tot Gerard Moreno in de tweede helft een strafschop op de paal trapte en Morata de rebound ernaast legde. Het is niet van de gewoonte van Gerard Moreno, die afgelopen seizoen 30 doelpunten maakte voor Villareal, maar hij miste in de eerste helft ook al een dot van een kans. Verder liet Morata nog een paar kansen onbenut en ook Ferrán Torres kreeg de bal er met geen stokken in. Er lijkt wel een vloek te rusten op de Spaanse aanvallers.

Foto: ISOPIX

Gelijkspel kan toch nog volstaan

Vanavond hoeft Spanje eigenlijk nog steeds niet te winnen, maar dan hebben ze de kwalificatie niet meer in eigen handen. Een derde gelijkspel op rij zou kunnen volstaan voor de kwalificatie aangezien Spanje dan derdes Finland en Oekraïne achter zich zou laten met een doelpuntensaldo van 0, maar ook Polen kan nog derde in de groep worden. Als Polen zijn match tegen Zweden wint en Spanje zelf niet wint van Slovakije, eindigen de Spanjaarden laatste in groep E en zijn ze uitgeschakeld. Elke minuut die in de match tegen de Slovaken wegtikt zonder dat Spanje op voorsprong staat, zullen de spelers én coach Luis Enrique nog een beetje meer beginnen zweten in het bloedhete Sevilla.