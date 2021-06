Rode Duivels moeten nog steeds vrezen voor Spanje of Portugal in de 1/8ste finale

De Rode Duivels kijken woensdag met extra aandacht naar de vier wedstrijden die nog op het programma staan. De uitslagen bepalen welke tegenstander ze straks treffen in hun 1/8ste finale. Na de uitslagen van de dinsdagwedstrijden in groep D is de kans gegroeid dat het de beste derde uit groep E wordt, vandaag is dat Spanje. Maar ook het gevreesde scenario – met de beste derde uit de Groep des Doods met Frankrijk, Duitsland en Portugal – behoort nog tot de mogelijkheden.

Stel je voor: 1/8ste finale tegen Portugal of Duitsland, kwartfinale tegen Italië, halve finale tegen Frankrijk en de finale tegen Nederland. Het is een scenario dat vandaag nog steeds tot de mogelijkheden behoort.

Dat de Rode Duivels zondag in Sevilla moeten spelen, dat weten we al. Dat er nog een hele week gezeurd zal worden over de extreme hitte en de slecht gemaaide grasmat, daar kan u ook van op aan. Maar om te weten tegen wie de Duivels het in Spanje moeten opnemen, is het nog wachten tot woensdagavond omstreeks 23 uur, als alle groepswedstrijden afgefloten zijn.

Finland

We besparen u de technische details, maar vandaag blijven er volgens het model van de UEFA dat bepaalt tegen welke beste derdes we kunnen uitkomen nog vier mogelijke combinaties over. In de drie meest waarschijnlijke scenario’s – waarbij Finland zich niet bij de beste derdes schaart – zijn er twee waarin België uitkomt tegen de beste derde van groep E. Momenteel staat Spanje in die groep derde, maar ook Slovakije en Zweden kunnen nog derde worden. Polen gaat mogelijk ook nog door in die groep, maar kan in geen enkele situatie derde worden.

Alleen als die groep E geen beste derde levert en groep F wel, treffen de Rode Duivels de beste derde van die laatste groep – dus wellicht Portugal, Duitsland of Frankrijk.

Tot slot behoort ook nog een 1/8ste finale tegen Zwitserland tot de opties, maar dat kan alleen als de derde uit groep E én die uit groep F slechter doen dan Finland, dat drie punten en een doelsaldo van -2 heeft.