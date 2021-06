Dag des oordeels in groep des doods: alles is nog mogelijk in (titanen)strijd tussen Portugal, Frankrijk, Duitsland en Hongarije

Vandaag valt ook in de fameuze ‘groep des doods’ de beslissing. Door de overwinning van Duitsland tegen Portugal op de vorige speeldag en het onverhoopte gelijkspel van Hongarije, is alles op de slotspeeldag nog mogelijk in Groep F. Frankrijk neemt het op tegen Portugal, Hongarije trekt naar Duitsland. Maar wat verwachten de sportjournalisten van de landen in kwestie van de ontknoping?

Matyas Szeli (Hongarije): “Dat we nog iets hebben om voor te spelen, is op zich al mooi”

Wat het resultaat voor Hongarije vanavond ook wordt, na de wedstrijd zal trots overheersen. “Dit is misschien wel de moeilijkste groep ooit op een EK en om dan als Hongarije tot aan de laatste groepsmatch nog een kans te hebben om door te gaan, is op zich al een groot succes”, vertelt Matyas Szeli, journalist voor de Hongaarse krant Nemzeti Sport. “Als je Duitsland zag spelen tegen Portugal, moet je eerlijk zijn: winnen is bijna onmogelijk. We verwachten niet om zwaar te verliezen, maar doorgaan? Nee, dat niet. Maar dat we op zich nog iets hebben om voor te spelen, is al mooi. Dit had vooraf niemand gedacht. Hongaren zijn van nature namelijk pessimisten. (lacht) Toch tankte het team veel vertrouwen na het onverhoopte gelijke spel tegen wereldkampioen Frankrijk.”

De sleutel voor een nieuwe stunt ligt volgens Szeli op het middenveld. “Kleinheisler, Nagy en Schäfer zullen top moeten zijn. Ze moeten proberen om de middenvelders van Duitsland te irriteren om zo de druk wat te verlichten van de defensie. Hoeveel procent kans er is op een nieuwe stunt? Als fan zou ik 35 procent zeggen, als voetbaljournalist 15 procent. Maar een kleine kans is ook een kans. Al zal het ook wel schelen dat we niet meer in Budapest spelen. Dat uitzinnige thuispubliek gaf de spelers toch extra energie.”

Foto: Pool via REUTERS

Heiko Niedderer (Duitsland): “Een gelijkspel is genoeg, dus we zijn er wel gerust op”

“Het gevoel rond de Duitse ploeg zit goed nu. Iedereen is opgelucht na de ruime zege tegen Portugal”, vertelt Nieko Niederrer die schrijft voor het Duitse Bild. “Normaal gezien hebben we geen schrik op toernooien, maar toen we begonnen met een nederlaag tegen Frankrijk moesten we toch eventjes denken aan het WK 2018 (waar Duitsland de groepsfase niet overleefde, red.). De match tegen Frankrijk was oké, maar met wat meer durf had er meer ingezeten. Gelukkig liet Löw zijn ploeg veel aanvallender spelen tegen Portugal. Tegen Frankrijk kwamen zijn wingbacks – Gosens en Kimmich – niet verder dan het middenveld, maar vanuit de perstribune in München kon je mooi zien hoe die twee tegen Portugal toch mee voorin postvatten. Met vijf voorin, dat was de sleutel tot de zege. Eindelijk kon je zien waartoe wij in staat zijn.”

“We hebben niet het gevoel dat we nog zo dominant zijn als we ooit waren. Maar een gelijkspel is al genoeg om ons te plaatsen voor de 1/8ste finales, dus tegen Hongarije zijn we er wel gerust op.” In die mate zelfs dat de Duitsers stiekem al aan het rekenen zijn of ze toch niet beter tweede zouden worden in hun groep. “Die route zou gewoon mooier zijn. Dan spelen we enkel nog in Londen en Rome, twee steden waar we goede herinneringen aan hebben. Met Boekarest en later eventueel Sint-Petersburg als speelsteden voor de groepswinnaar is dat veel omslachtiger.”

Foto: ISOPIX

Paulo Alves (Portugal): “Nederlaag tegen Duitsland was realitycheck”

Portugal won zijn eerste wedstrijd op dit EK met ruime 0-3-cijfers van Hongarije, maar verloor zijn tweede match met 2-4 van Duitsland. “Die nederlaag is voor veel Portugezen een realitycheck geweest”, vertelt Paulo Alves van de Portugese sportkrant A Bola. “We zijn de regerende Europese kampioen en veel mensen leken ervan uit te gaan dat we zomaar opnieuw de halve finales of zelfs de finale zouden halen. Maar tegen Duitsland zijn we met de voetjes op de grond gezet. De publieke opinie is totaal gekeerd. Heel wat mensen geloven al niet meer in een nieuwe EK-titel. Ik zou eerst de wedstrijd tegen Frankrijk nog afwachten, maar ik vrees ervoor. De Fransen zullen revanche willen voor de verloren EK-finale van 2016.”

Als de Portugezen het niet redden, ziet Alves het somber in voor de Portugese bondscoach. “Fernando Santos is een nogal conservatieve trainer die vasthoudt aan zijn ideeën. Hij heeft dan ook heel wat kritiek gekregen na de nederlaag tegen Duitsland, waardoor hij wellicht een paar wijzigingen zal doorvoeren voor de match tegen Frankrijk. Als we de halve finales niet halen, denk ik dat Santos moet vrezen voor zijn job.”

Foto: ISOPIX

Vincent Garcia (Frankrijk): “Iedereen vraagt zich vooral af wanneer Benzema eindelijk zal scoren”

Ondanks het onverwachte puntenverlies tegen Hongarije was er in Frankrijk in aanloop naar de match tegen Portugal geen paniek. Logisch, want de Fransen zijn al zeker van de volgende ronde. “Maar het besef is er wel dat het beter zal moeten”, vertelt Vincent Garcia van L’Equipe. “Verwacht desondanks geen grote wijzigingen in de basiself. Bondscoach Didier Deschamps zal hoogstens een drietal spelers wisselen, vermoed ik. Vooral omdat hij graag groepswinnaar wil worden. Op die manier zouden we toch aan de makkelijkere kant van de tabel komen te zitten, al is dat natuurlijk relatief.” Ook Portugal heeft genoeg aan een puntje voor kwalificatie. Het belooft dan ook een gesloten match te worden. “Ik verwacht niet dat Portugal zich zal openstellen. In de herfst hebben we nog twee keer tegen de Portugezen gespeeld in de Nations League: een keer werd het 0-0 en de andere keer werd het 1-0 voor Frankrijk. Die matchen waren echt dramatisch. Beide ploegen speelden ultra-defensief en er waren amper kansen. Ik verwacht een gelijkaardig scenario, maar ik hoop toch dat het iets boeiender wordt. Al zouden allebei de teams kunnen leven met een punt.” Echt wakker liggen onze zuiderburen dus niet van de match van vanavond. Wel is er een ander heet hangijzer: “Iedereen vraagt zich af wanneer Benzema eindelijk zal scoren. De verwachtingen waren enorm, maar tot nu toe scoorde hij niet. De mensen worden ongeduldig, en hijzelf ook. Nochtans kreeg hij al kansen, maar hij miste telkens. Een goal zou voor hem een enorme opsteker zijn.”