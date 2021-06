VS blokkeren Iraanse nieuwssites: “Deze website is in beslag genomen”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ruim dertig websites van onder meer de Iraanse staatsmedia geblokkeerd en de controle ervan overgenomen. Dat blijkt uit verklaringen die dinsdag op de onder meer Engels- en Arabischtalige websites zijn geplaatst. Bronnen in Washington gaven aan dat de maatregel is bedoeld om verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Het gaat om de door de Iraanse staat gecontroleerde nieuwsgroepen Press TV en Al-Alam, net als Al-Masirah, de televisiezender van de Jemenitische Houthi’s . De Iraanse staatstelevisiezender IRIB meldt dat ook een aan Palestijnen gerichte zender en een Arabische religie- en cultuurzender zijn overgenomen.

In de verklaringen staat dat de websites “in beslag zijn genomen door de regering van de Verenigde Staten”. Daarbij wordt verwezen naar Amerikaanse sanctiewetten, met daarbij het zegel van de Amerikaanse politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Handel.

Desinformatie

Aanklagers in de VS legden vorig jaar beslag op websites die de Iraanse Revolutionaire Garde zou gebruiken voor het verspreiden van desinformatie bedoeld voor publiek buiten Iran.

De stap valt hoogstwaarschijnlijk niet goed bij de Iraanse onderhandelaars die in Wenen met grootmachten onderhandelen over de nucleaire deal, die aan een zijden draadje hangt sinds de VS zich onder Donald Trump in 2018 eenzijdig terugtrokken uit de deal.