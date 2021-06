Argentinië bereikt akkoord met Club van Parijs over uitstel voor afbetaling schulden

Argentinië heeft een akkoord bereikt met de Club van Parijs, die de belangrijkste schuldeisers ter wereld verenigt. Zo kan het land vermijden dat het land op 31 juli in gebreke wordt gesteld voor wanbetaling van zijn schuld. Dat heeft minister van Economische Zaken Martin Guzman dinsdag gezegd.

“We hebben een akkoord bereikt met de Club van Parijs om uitstel te krijgen zodat we niet in gebreke blijven op 31 juli”, zei Guzman tijdens een persconferentie. Dat is de uiterste termijn voor de terugbetaling van 2,4 miljard dollar.

“In plaats van de oorspronkelijke 2,4 miljard dollar te moeten betalen, zullen we verschillende betalingen van ongeveer 430 miljoen dollar doen”, aldus de minister.

De 2,4 miljard dollar was het laatste deel van een schuld waarover het Zuid-Amerikaanse land in 2014 opnieuw onderhandelde met zijn schuldeisers van de Club van Parijs.

Guzman zei dat de nieuwe betalingstermijnen nog niet volledig waren vastgelegd, maar dat de eerste op 31 juli zou vallen en de tweede in 2022.

44 miljard dollar in drie jaar

Tegelijkertijd blijft Argentinië onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Argentinië moet in de komende drie jaar 44 miljard dollar terugbetalen die het IMF in 2018 heeft geleend aan de vorige centrumrechtse regering van Mauricio Macri.

“Ons doel is een goed akkoord te bereiken, zo snel mogelijk, maar de prioriteit is dat het een goed akkoord wordt”, benadrukte de minister van Economische Zaken.

De centrumlinkse president van Argentinië, Alberto Fernandez,maakte in mei een rondreis door Europa om steun te zoeken voor de vertragingen bij de terugbetaling van de schuld die bij de Club van Parijs en het IMF is aangegaan.