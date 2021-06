Coronacrisis gaf Vlaming weer vertrouwen in nieuwsmedia

Het vertrouwen in het nieuws en de nieuwsmedia heeft in Vlaanderen een boost gekregen door de coronacrisis en de strijd tegen nepnieuws. Dat blijkt woensdag uit de jongste editie van het jaarlijkse Digital News Report van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Voor België werkte imec-SMIT-VUB mee aan het rapport. De onderzoeksgroep bevroeg in ons land 2.000 mensen, onder wie 926 Vlamingen.

De analyse van de onderzoeksresultaten van het Digital News Report stond dit jaar volledig in het teken van de impact van de coronapandemie op het nieuwsgebruik in Vlaanderen en hoe die trends heeft scherpgesteld. Ike Picone, hoofddocent media en journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel, en Ruben Vandenplas, onderzoeker bij imec-SMIT-VUB, stelden voor Vlaanderen negen trends vast.

Zo had de coronacrisis tot gevolg dat Vlaanderen voor het eerst geconfronteerd werd met een grote digitale golf van desinformatie. Politici bleken hierin het meest gewantrouwd te worden.

De interesse in nieuws groeide tijdens de pandemie, maar heel wat gebruikers keerden er zich tegelijkertijd ook volledig van af.

Het volgen van nieuws via sociale media werd minder populair, terwijl televisie uitgegroeid is tot de belangrijkste nieuwsbron. Mede dankzij het feit dat iedereen zo veel mogelijk thuis moest blijven tijdens de pandemie.

Meer vertrouwen

De belangrijkste trend is dat het vertrouwen in nieuws stijgt: terwijl een jaar eerder nog slechts 51 procent vertrouwen had, zegt een meerderheid van de Vlaamse gebruikers (61 procent) nu vertrouwen te hebben in het nieuws.

Daarachter gaat wel een groeiende kloof schuil waarbij het aantal gebruikers die politiek rechts georiënteerd zijn, steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws ten opzichte van links georiënteerde nieuwsgebruikers.

Waalse gebruikers hebben slechts 45 procent vertrouwen in nieuws, al is ook dat een sterke stijging tegenover de 36 procent het jaar voordien.

De VRT blinkt uit als meest vertrouwde bron in Vlaanderen. De openbare omroep krijgt daarbij een 8 op 10 van 63 procent van de gebruikers.

Tot slot blijkt ook dat de bereidheid om te betalen voor nieuws ondanks de toegenomen interesse slechts licht is gestegen.