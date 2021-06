Auto gestolen met op maat gemaakte beenprothese op achterbank: “Geef alstublieft mijn been terug!”

Antwerpen - Voor Stefan Aerts (58) en ­Nathalie Jacqmain (56) uit Antwerpen was het dinsdagochtend schrikken toen ze zagen dat hun wagen gestolen was. Om de wagen gaat het hen niet, maar wel om de op maat gemaakte beenprothese van Stefan. Hij verloor zijn rechterbeen aan een zeldzame botkanker. “En dat net nu het wandelen met een kruk eindelijk weer begon te lukken”, zegt hij.

Stefan Aerts (58) is een ondernemer die samen met zijn vrouw Nathalie Jacqmain (56) het familiebedrijf Childhome, gespecialiseerd in baby- en kinderproducten, uit de grond stampte. Intussen zijn zij de trotse ouders en grootouders van drie kinderen en zes kleinkinderen.

In oktober 2020 kreeg het koppel het vreselijke nieuws dat er in Stefans rechterbeen een myxoid chondrosarcoom gevonden werd, een zeer zeldzame vorm van botkanker. “Het begon allemaal met pijn in mijn rechterbeen. Na een tijdje werd de pijn zo erg dat ik er ’s nachts niet meer van kon slapen. We hadden nooit verwacht dat het zo ernstig was.” Zijn volledige rechterbeen moest uiteindelijk tot aan zijn bekken geamputeerd worden.

Als Stefan zijn prothese opnieuw moet laten maken, duurt het zeker twee maanden voordat hij er een nieuwe heeft. Foto: rr

Nieuwe klap

Het verlies van Stefans rechterbeen gooide heel hun leven om. Ze verkochten hun zaak, verhuisden naar een assistentieflat op de Ledeganckkaai in Antwerpen en Stefan kreeg een op maat gemaakte prothese waar hij opnieuw mee leerde lopen. “Het wandelen met een kruk begon eindelijk opnieuw te lukken.”

Eind april kreeg het koppel weer een zware klap te verwerken: de kankercellen waren opnieuw aan het groeien. Stefan wordt nu behandeld met immuuntherapie en bestraling.

Maar ook daar stopt het slechte nieuws niet. “Toen we vanochtend naar buiten keken, zagen we dat de auto van mijn vrouw gestolen was, met op de achterbank mijn beenprothese in een zwarte zak”, vertelt Stefan. Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen om 2.51u ’s nachts de zwarte Toyota Jeep stalen. Het koppel gaf de diefstal intussen ook aan bij de politie.

Oproep via sociale media

Via sociale media deden Stefan en zijn kinderen een oproep aan de daders. “Het gaat ons niet om de wagen, want daar komt de verzekering in tussen. Het gaat om mijn prothese”, vertelt hij. “Als ik die opnieuw moet laten maken, duurt het zeker nog twee maanden voor ik een nieuwe heb, want enkele specifieke onderdelen worden gemaakt in Duitsland.”

“Wij vragen dan ook aan de dieven: geef alstublieft mijn prothese terug”, smeekt Stefan. “Leg die desnoods ergens op straat zodat de politie het kan vinden, mijn naam staat op de zak. Wat kan iemand nu doen met een op maat gemaakte beenprothese? Niets toch.”