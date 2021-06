Tot 110 keer te veel PFOS in Vlaamse waterlopen. Vlaamse Milieumaatschappij: “Eet best geen zelf gevangen vis, of ga niet te veel zwemmen”

Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op veertig plaatsen in Vlaanderen blijkt dat het gemiddelde PFOS-gehalte in beken, rivieren en kanalen zo goed als overal boven de milieunormen piekt. Dat ontdekte de redactie van het VRT-magazine Pano.

Sinds 2015 voert de VMM metingen uit. Van de 172 stalen die ze namen van water en vissen zat in 153 waterstalen meer PFOS dan toegelaten. Bij amper 19 stalen was dat niet het geval. De hoogste PFOS-concentraties werden opgetekend aan de Zeeschelde. In Antwerpen lagen de hoeveelheden 110 keer hoger dan toegelaten. Het zwaarst vervuilde zoetwater werd in de Zwarte Spierebeek gevonden in de gemeente Spiere-Helkijn. Daar werd de norm 33 keer overschreden.

Volgens de VMM eet je dan ook sowieso best geen zelf gevangen vis uit Vlaamse wateren en de milieumaatschappij raadt ook af om te zwemmen in de Vlaamse beken, rivieren en meren. Naast PFAS zitten er ook heel veel kwik, PCB’s en dioxines in het water en de vis.