Belgen kochten voor 4 miljard op buitenlandse webshops

De Belg heeft vorig jaar voor 4 miljard euro gekocht op webwinkels in het buitenland, dat is 1,4 miljard euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van Cross-Border Commerce Europe, een platform dat webhandel over de Europese landsgrenzen stimuleert. De stijging heeft onder meer te maken met de coronapandemie.

Met een omzet van 4 miljard euro vertegenwoordigden de buitenlandse webshops in 2020 een marktaandeel van bijna 31 procent in de totale online aankopen van de Belgen. Belgen kopen over de grens vooral online bij modereus Zalando, kledingketens H&M en Zara en webwinkels Amazon, Wish en AliExpress. Ook de Nederlandse platformen Bol.com en Coolblue zijn hier populair.

De stijging heeft onder meer te maken met de coronapandemie. Door de pandemie waren fysieke winkels vorig jaar een hele tijd dicht, waardoor er veel meer online werd gekocht.