Microsoft vervoegt Apple even in club van 2.000 miljard dollar

Het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft heeft dinsdag als tweede Amerikaanse bedrijf in de geschiedenis, na Apple, een beurswaarde gehaald van 2.000 miljard dollar.

Het aandeel Microsoft ging op de beurs van New York tijdens de handel tot 265,79 dollar, boven de 265,55 dollar die nodig is om de erg symbolische grens van 2.000 miljard dollar beurswaarde te doorbreken. Later verloor het aandeel weer wat aan waarde en moest Microsoft zijn lidmaatschap weer inleveren. Het aandeel sloot de beursdag op de Nasdaq-index af op 265,51 dollar. Het is dit jaar al meer dan 19 procent gestegen.

Het duurde 33 jaar na de beursgang van Microsoft om de grens van 1.000 miljard dollar beurswaarde te halen, maar slechts ongeveer 2 jaar om door te stomen naar 2.000 miljard dollar. Apple doorbrak vorig jaar als eerste Amerikaans bedrijf de symbolische grens, en is nu ongeveer 2.200 miljard dollar waard. Bedrijven als Amazon (1.800 miljard dollar) en Google-moeder Alhpabet Inc. (1.600 miljard dollar) komen ook stilaan op de deur kloppen van de exclusieve club.

Microsoft werd in april 1975 opgericht door Bill Gates en Paul Allen. Satya Nadella, die sinds 2014 aan het hoofd staat van Microsoft, heeft het omgevormd van een op software gefocust bedrijf naar een clouddienstenbedrijf.