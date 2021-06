Antwerpen -

Aan de Belgiëlei in Antwerpen past een vuilnisophaler een wel erg opmerkelijke manier toe om van sluikstort af te geraken. Op z’n ronde heeft hij illegaal aangeboden afvalzakken in de gang van een appartementsgebouw gedumpt. Tot grote onvrede van de bewoners natuurlijk, want zij zeggen dat het afval niet van hen is.