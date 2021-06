Regenboogkleuren houden Viktor Orban weg van EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije

De Hongaarse premier en voetbalfan Viktor Orban zakt woensdag niet af naar München voor de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije in München. Dat meldt het Duitse persbureau DPA.

De gemeenteraad van München wilde de Allianz Arena woensdag, voor het laatste groepsduel van Duitsland op het EK tegen Hongarije, in de regenboogkleuren laten oplichten als vorm van protest tegen de onlangs in Hongarije aangenomen wet. Dat stootte echter op een njet van de UEFA, omdat het om een politieke boodschap gaat. De Hongaarse wet verbiedt het om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orban ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting.

De burgemeester van München besloot na het njet van UEFA om gebouwen in de buurt van het stadion te versieren in de regenboogkleuren. “Wij zullen ons in München op geen enkele manier laten beletten om een duidelijk signaal naar Hongarije en de wereld te sturen als het gaat over discriminatie van LGBTQI-mensen”, aldus burgemeester Dieter Reiter. Hij vertelde dat onder meer het stadhuis, een toren en een molen in het buurt van het stadion versierd zullen worden met regenboogvlaggen, een signaal voor diversiteit en tolerantie. De Duitse minister van Europese Zaken riep fans dinsdag ook al op om met regenboogvlaggen naar het stadion af te zakken tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije. Zo kunnen ze volgens minister Michael Roth toch opkomen voor de LGBTQI-gemeenschap, ondanks het verbod van de UEFA.

De Belgische voetbalbond heeft aan het nationale oefencentrum in Tubeke de regenboogvlag uitgehangen.