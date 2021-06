“Spuit mij vol”: ‘ongepaste’ infocampagne over vaccinaties van Smartschool gehaald nadat ouders protesteren

Smartschool, het digitale leerplatform dat door de meerderheid van de middelbare scholen in Vlaanderen wordt gebruikt, heeft een informatiecampagne over coronavaccins van zijn platform gehaald. Het gaat om de campagne ‘Ik ben daar’ van Wat Wat, een groep van meer dan 80 organisaties die in opdracht van de Vlaamse overheid wordt gecoördineerd door jongerenorganisatie De Ambrassade. Het platform informeert jongeren over allerlei thema’s, waaronder dus ook corona.