André Hazes heeft medelijden met zijn vriendin

André Hazes gelooft de rust eindelijk te hebben gevonden. Je zult hem ’s nachts naar eigen zeggen niet meer tegenkomen in de kroeg en in discotheken. Daar hoeft zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen dus niet meer wakker van liggen. Al heeft hij heeft naar eigen zeggen wel een andere gewoonte die behoorlijk vervelend is voor haar slaap.

„Pre-corona maakte ik het soms bont na shows; vond ik het af en toe net iets te leuk om een drankje te doen bij de show en na afloop met jonge, vrijgezelle bandleden tot half vijf in een discotheek te hangen totdat het licht uitging. Een hele tijd vluchtte ik op die manier van huis, maar dat is mijn leven niet meer. Ik ga niet meer tot het gaatje”, schrijft André in zijn column voor Veronica Superguide.

Maar dat hij nu wel in bed ligt, is daarom niet automatisch goed nieuws voor zijn bedpartner. “Ik kan niet tegen stilte. Ook ’s nachts niet. Dan móét de tv zacht aan op de achtergrond, meestal zet ik Planet Earth of kookprogramma’s aan. Die arme Sarah. Dat moet bloedirritant zijn voor die schat!”