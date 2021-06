Man betaalde 200 euro voor bureaulamp van 19,99 euro bij veiling inboedel El Kaouakibi: “Dat meen je niet?”

Natasja Vermeylen (34) en haar man hebben voor het eerst geboden op een online veiling van een inboedel. “Misschien blijven we websites in het oog houden voor koopjes.” Foto: Patrick De Roo

Antwerpen - De inboedel van JJ House, de locatie van het failliete horecabedrijf Point Urbain van Sihame El Kaouakibi, werd vorige week via een onlineveiling verkocht. Veilinghuis Hammertime organiseerde dinsdagmiddag een afhaalmoment voor alle verkochte spullen in een loods aan de Noorderlaan. Daar bleek dat niet iedereen een koopje had gedaan.

De kopers van de vele meubels, planten en andere artikelen zouden die aanvankelijk in het JJ House zelf komen afhalen. Maar door het overrompelende succes van de veiling werden die plannen gewijzigd. 250 afzonderlijke kopers hebben vorige week letterlijk alles opgekocht, tot papieren flipcharts toe. Bij de kavels van overschotten uit de keuken zaten zelfs nog halve bussen met sauzen. De totale opbrengst bedroeg met 57.000 euro meer dan het dubbele dan wat Hammertime voorspeld had.

Op de veiling gekochte waren worden mee naar huis genomen. Foto: Patrick De Roo

Het veilinghuis oordeelde dat het praktisch te moeilijk zou zijn geweest om al deze kopers, soms vergezeld door familie of vrienden om zware stukken te kunnen meenemen, in het historische huis van schilder Jacob Jordaens in het stadscentrum hun spullen te laten ophalen. Zowel voor het verkeer als voor de drukte binnen. In de plaats organiseerde Hammertime in een grote ruimte aan de Noorderlaan een soort drive-inafhaalsysteem. Bij de start om 10u stond er een lange rij te wachten. De mensen bleven tot 14u toestromen.

Dirk Victor Caluwaerts (46) heeft een camion geboekt om zijn tafel van 5,5 meter thuis te krijgen. Foto: Patrick De Roo

De koper van het grootste stuk moet ongetwijfeld Dirk Victor Caluwaerts (46) uit Kalmthout zijn. Hij kocht een massieve houten tafel van 5,5 meter voor 1.200 euro. “Het is een koopje hoor”, verzekert hij. “Die is zeker meer waard dan dat bedrag. Ik kan er met mijn vrouw en dochters met vijf naast elkaar aan zitten. We zijn een kunstenaarsfamilie en kunnen zo tegelijk schilderen.”

Dirk wacht op de camion die hij geboekt heeft om de tafel naar huis te vervoeren. “Ik hoop dat de tafel in mijn huis past. In de beschrijving stond vijf meter. Ik heb hem nu snel gemeten en het is 5,5 meter. Misschien net enkele centimeters te lang. Maar dan zetten we de tafel buiten, die kan daar tegen.”

Het mediacircus rond de vermeende fraude van Sihame El Kaouakibi had tot veel extra interesse geleid. Opvallend veel kopers deden voor het eerst mee aan een online veiling van een inboedel. “Het is een eerste kennismaking”, zegt Natasja Vermeylen (34). “We hebben stoelen gekocht voor 622 euro inclusief btw, die volgens ons nieuw 4.000 euro per stuk kosten. Ze zijn wel wat vuil, maar dat valt op te lossen. Mijn man had in de krant gelezen over de veiling. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Misschien blijven we wel websites in het oog houden om koopjes doen.”

Risico

Iemand die in ieder geval geen koopje heeft gedaan, is de man die de kavel ‘chrome bureaulamp’ komt halen. Die man bood 151 euro voor de lamp, met btw en extra kosten erbij is dat meer dan 200 euro. De lamp in kwestie kost bij Ikea 19,99 euro. “Dat meen je niet”, zegt hij wanneer iemand van Hammertime hem het etiketje op de onderkant van de lamp laat zien. Zelfs met een mondmasker op, valt de teleurstelling op zijn gezicht af te lezen.

Maar de meeste mensen hebben een slag geslagen. Toch blijft een onlineveiling een risico, zegt ook koper Stoffel, die drie grote planten ophaalt voor zijn bed and breakfast in de Ardennen. “Officieel verkopen ze enkel de pot van de plant met inhoud, die planten hadden dus evengoed dood kunnen zijn. Bij mij valt het gelukkig nogal mee, maar ik zie daar een andere plant staan, die er niet goed aan toe is. En verder was de info bij de kavels op de site nogal summier. Onder het mom van corona mochten kopers de inboedel niet komen bezichtigen. Als de kopers de inboedel in het echt hadden kunnen zien, was er misschien minder verkocht.”

Stoffel heeft drie planten gekocht voor in zijn bed and breakfast. Foto: Patrick De Roo