Europa zet licht op groen voor Belgisch herstelplan

De Europese Commissie geeft groen licht voor het Belgische herstelplan. Dat tweet staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) woensdag.

“De @EU_Commission geeft groen licht aan het herstelplan van BE. Een ambitieus plan gericht op een transitie naar een duurzamere, meer digitale en meer verenigde samenleving”, tweet hij. Het symbool van een succesvolle samenwerking tussen de verschillende entiteiten van het land die ik heb mogen leiden.”

La @EU_Commission donne son feu vert au plan de relance de la BE ???? Un plan ambitieux axé sur une transition vers une société + durable, + digitale et + solidaire. Le symbole d'une collaboration réussie entre les différentes entités du pays que j’ai eu le privilège de diriger pic.twitter.com/TwBrONrLwn — Thomas Dermine (@ThomasDermine) June 23, 2021

De Europese Unie tuigde afgelopen zomer een coronaherstelfonds van 750 miljard euro op om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. België kan rekenen op 5,925 miljard euro, verdeeld over het federale niveau en de deelstaten.

Om die som te krijgen moest ons land een natonaal herstelplan met concrete investeringsprojecten op tafel leggen bij de Europese Commissie. Dat plan is de som van de relanceprojecten van het federale niveau en de deelstaten. Het Belgische herstelplan omvat uiteindelijk 85 investeringsprojecten en 36 hervormingsprojecten. Ongeveer 57 procent van de investeringen is groen en 31 procent is digitaal, waarmee België ruimschoots aan de vereisten van de Commissie voldoet.