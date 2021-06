Nederland ziet aanvaller Luuk de Jong uitvallen voor de rest van het toernooi

Het EK voetbal is voorbij voor Luuk de Jong. De Nederlandse aanvaller van Sevilla raakte dinsdag tijdens de training van Oranje geblesseerd aan de knie. Hij komt dit toernooi niet meer in actie.

Met het wegvallen van De Jong bestaat de selectie van Nederlands bondscoach Frank de Boer nog uit 24 spelers. Eerder viel ook middenvelder Donny van de Beek (Manchester United) al uit. De Jong werd tijdens de training op zijn linkerknie geraakt door Cody Gakpo (PSV). Hij kon het veld zelf verlaten, een beetje strompelend.

De spits was bij Nederland geen basisspeler. In de groepswedstrijden tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) kwam hij kort voor tijd als invaller in het veld. Maandag bleef hij in het laatste pouleduel tegen Noord-Macedonië (3-0) op de reservebank zitten.

In de WK-kwalificatiewedstrijden dit voorjaar was De Jong nog wel één van de elf van bondscoach De Boer. In de voorbereiding op en tijdens het EK kreeg eerst Wout Weghorst (Wolfsburg) de voorkeur. Tegen Noord-Macedonië speelde Donyell Malen (PSV) als tweede spits naast Memphis Depay (Lyon).

Nederland won op het EK zijn drie groepswedstrijden. Zondag volgt in Boedapest de achtste finale. De tegenstander daarin is nog niet bekend. (belga)