Drones verjagen broedende vogels in reservaat: 3.000 eieren in de steek gelaten

Door de pandemie en de lockdown hebben mensen overal ter wereld de natuur herontdekt. Genieten van het groen komt de gezondheid ten goede, maar kan nefast zijn voor de natuurgebieden. Zeker als er drones worden ingezet. In Californië werden minstens 3.000 eieren van sterns in de steek gelaten toen broedende vogels op de vlucht sloegen voor laagvliegende drones. Een zo’n toestel stortte vorige maand ook neer, de operator van de drone wordt nog steeds gezocht. De overheid zal nu beter controleren of het verbod op de vliegende tuigen wordt nageleefd en strenge straffen uitdelen.