Na klacht van inwoners Zwijndrecht tegen 3M: hoe groot is de kans dat ze schadevergoeding krijgen? En wie kan zo’n vergoeding vragen?

Een Zwijndrechts gezin heeft bij de onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen 3M, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de PFOS-vervuiling in hun gemeente. Zij wensen vergoed te worden voor de schade. Wat gebeurt er nu? Hoeveel kans van slagen hebben ze? En kan iedereen zich zomaar aansluiten bij hen? Isabelle Larmuseau, experte milieu- en omgevingsrecht die niet betrokken is in de zaak, geeft als neutrale expert antwoorden.