Anderlecht dicht bij Engelse verdediger van Manchester City

Anderlecht staat op het punt Taylor Harwood-Bellis te huren van Manchester City. De 19-jarige centrale verdediger geldt als een van de grotere talenten in zijn generatie en moet bij Anderlecht de strijd aan gaan met Hoedt, Delcroix, Cobbaut en de jongeren Sardella, Lissens en Debast. De verdediger is al in België, en legt vandaag zijn medische testen af.

Vorig seizoen leende City de verdediger na nieuwjaar uit aan Blackburn in de Championship. Daar speelde hij 19 competitiewedstrijden. Vincent Kompany wilde de verdediger er zelf graag bij, ook Pep Guardiola was van oordeel dat een uitleenbeurt een goeie keuze was. De verdediger – wiens marktwaarde op drie miljoen euro wordt geschat – is ook jeugdinternational bij de Engelsen, al werd hij nog niet opgeroepen bij de beloften.