Willy Sommers zei bijna neen tegen ‘Tien om te zien’ uit vrees voor zijn carrière

Willy Sommers had bijna neen gezegd toen hij het voorstel kreeg om ‘Tien om te zien’ te presenteren. Hij vreesde dat hij zijn eigen liedjes niet zou kunnen brengen in het muziekprogramma en iedereen raadde het hem af uit vrees dat de commerciële zender niet zou aanslaan. “Maar slechter kon het in die tijd niet gaan in de Vlaamse showbusiness, dus deed ik het toch.”

Willy Sommers was vanochtend te gast bij Sven & Anke op Joe. Willy vertelde dat hij hard moest nadenken toen Mike Verdrengh en Guido Depraetere hem lang geleden vroegen om TOTZ te presenteren. “Als ik dan zelf een liedje heb, dan kan ik dat niet zingen inin dat muziekprogramma”, was zijn eerste antwoord. Omdat ze hem verzekerden dat dit niet het geval was omdat het een duopresntatie zou worden, begon hij toch te twijfelen om ja te zeggen tegen hun voorstel, ook al had hij weinig tot geen ervaring met presenteren.

Willy kreeg een week om te antwoorden of hij de job aannam, maar in die week raadden zijn goede vrienden, ouders en zijn entourage af om op het voorstel in te gaan. “Willy doe dat niet, als dat slecht afloopt...” Iedereen vreesde namelijk dat als het slecht afliep met die commerciële zender het misschien afgelopen was met zijn carrière. Maar Willy luisterde niet. “In de jaren tachtig was het al overleven in de Vlaamse showbusiness, slechter kon het niet gaan.” De presentatie gaf zijn carrère inderdaad een wending, maar dan wel in positieve zin.

Naar de heruitzendingen op VTM sinds kort kijken meer dan 500.000 mensen en dat doet Willy plezier.